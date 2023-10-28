Лавров высказался об эгоизме Запада и лопнувшем из-за него терпении России

«Никто не запрещает выбирать партнеров, но, когда внерегиональные страны сюда приходят с не совсем чистыми и чистоплотными намерениями, конечно, мы на это обращаем внимание и будем делать все, чтобы Центральная Азия не пострадала от таких замыслов», — объяснил Лавров.