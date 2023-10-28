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Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарт Токаеву из-за массовой гибели шахтеров в Карагандинской области. Об этом сообщает ТАСС.

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Казахстане
© РИА Новости

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области», – сказано в телеграмме.

Президент России попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Путин выразил надежду, что горняки, остающиеся под землей, будут спасены.

Количество жертв на шахте в Казахстане выросло до 25

Тем временем на 15:00 в шахте имени Костенко, принадлежащей АО «АрселорМитталТемиртау», обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются. Об этом сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

Представители компании «АрселорМитталТемиртау» подтвердили гибель 25 шахтеров.

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