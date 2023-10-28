Лавров объяснил позицию России относительно конфликта на Ближнем Востоке

Россия осуждает терроризм, но не согласна с тем, что в ответ на террористические действия можно наносить удары по гражданскому населению и нарушать международное право. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал эскалацию палестино-израильского конфликта в интервью БЕЛТА.

Лавров сказал, что президент России «предельно ясно высказался, что мы категорически не приемлем и осуждаем любые террористические акты».

Глава МИД отметил, что Россия выражает соболезнования всем жертвам терактов в Израиле и Палестине и в других странах. В регионе находилось много иностранцев, в том числе российские граждане, среди которых «тоже есть, к сожалению, убитые».

«Но осуждая терроризм, мы категорически не согласны с тем, что на терроризм можно отвечать, нарушая нормы международного гуманитарного права», – сказал Лавров.

По его словам, нельзя наносить неизбирательные удары по объектам, где заведомо находится гражданское население, брать людей в заложники, и совершать другие действия, которые запрещены международным гуманитарным правом.