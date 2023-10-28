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Лавров предрек катастрофу в случае уничтожения сектора Газа

Уничтожение сектора Газы создаст катастрофу на много лет вперед. Об этом предупредил мировое сообщество глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

Лавров призвал к прекращению конфликта. Он также констатировал, что население сектора Газы по сути оказалось в блокаде: у мирных жителей нет доступа ни к воде, ни к электричеству, ни к продовольствию.

«Если Газу уничтожат, если из нее выгонят два миллиона жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия», — высказался российский министр.

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Ранее Лавров предупреждал, что риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок. Помимо этого, он заявлял, что нынешний статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен.

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