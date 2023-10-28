Лавров предрек катастрофу в случае уничтожения сектора Газа

Уничтожение сектора Газы создаст катастрофу на много лет вперед. Об этом предупредил мировое сообщество глава МИД России Сергей Лавров , его цитирует ТАСС.

Лавров призвал к прекращению конфликта. Он также констатировал, что население сектора Газы по сути оказалось в блокаде: у мирных жителей нет доступа ни к воде, ни к электричеству, ни к продовольствию.