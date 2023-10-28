Лавров рассказал о рисках, связанных с уничтожением ХАМАС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы Израиля по уничтожению движения ХАМАС невозможно осуществить без уничтожения Газы и большинства мирного населения. Об этом он заявил в интервью БелТА.

«Уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большинством мирного населения, невозможно», — сказал министр.

Лавров также назвал абсолютно неприемлемым террористическое нападение на Израиль, но отметил, что Израиль не вполне руководствовался нормами международного права, публично объявив, что его ответ будет беспощадным.