Венгрия пообещала не принимать 12 пакет санкций ЕС при ряде условий

Венгрия не согласится на принятие 12 пакета санкций Европейского союза против России, если в него войдут российские нефть, газ и атом. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сийярто, красная линия для Венгрии касается энергетики, газа, нефти и атомной энергии.

Ранее он заявил, что Венгрия планирует сохранить в сотрудничестве с Россией всё, что удастся спасти от санкций Евросоюза.