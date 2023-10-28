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Венгрия не согласится на 12 пакет санкций ЕС, если туда войдут нефть, газ, атом

Венгрия не согласится на принятие 12 пакета санкций Европейского союза против России, если в него войдут российские нефть, газ и атом. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия пообещала не принимать 12 пакет санкций ЕС при ряде условий
© globallookpress.com

«Если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сийярто, красная линия для Венгрии касается энергетики, газа, нефти и атомной энергии.

Ранее он заявил, что Венгрия планирует сохранить в сотрудничестве с Россией всё, что удастся спасти от санкций Евросоюза.

Сийярто обратился с призывом на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что республика будет требовать проведения анализа перед принятием Европейским союзом антироссийских санкций.