Полянский: США помогают Киеву совершать теракты на территории России
США помогают Украине совершать теракты на территории России, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Вашингтон кропотливо реализовывал на Украине проект «анти-Россия». Сегодня также выясняется, что он напрямую помогал им заниматься преступной деятельностью», — сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.
Он отметил, что на данный момент речь идёт о «содействии украинцам в совершении терактов».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о причастности спецслужб трёх стран к терактам на Крымском мосту на фоне публикации газеты The Washington Post.