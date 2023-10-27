Захарова рассказала об «уроке истории» для посла Норвегии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что в российское дипломатическое ведомство был вызван посол Норвегии, «где ему преподали урок истории».

«Сегодня посол Норвегии был вызван в МИД, где ему преподали урок истории», — написала она в своём Telegram-канале.

К своим словам Захарова также приложила ссылку на сообщение российского МИД, в котором ситуация была описана подробнее — норвежский посол Р. Квиле был вызван «в связи с возмутительными действиями норвежских властей», которые попытались отменить акцию памяти советским воинам-освободителям Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков.

«Послу жёстко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний. Действия мэра коммуны Сёр-Варангер, лично участвовавшего в перемещении венков Генерального консульства, которые затем и вовсе были убраны, являются актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей», — говорится в сообщении МИД.