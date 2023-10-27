Посольство РФ в Лондоне отреагировало на критику контактов России с ХАМАС

Российское посольство в Лондоне отреагировало на высказывание главы министерства обороны Британии Гранта Шэппса, в котором он назвал приезд ХАМАС в Москву «встречей тирании с терроризмом». В представительстве России назвали эти высказывания хамскими и сочли их за провокацию.

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Как подчеркнули в посольстве, контакты Москвы с ХАМАС подчинены идее освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа. В сообщении также отмечается, что это полезно и для Британии, ведь в заложниках ХАМАС находятся и граждане Великобритании.

«Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер... Наши контакты в Москве были подчинены, прежде всего, реализации первоочередной гуманитарной задачи освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа. Среди которых, как известно, есть и британские подданные», - говорится в сообщении посольства.