Глава ЦИК Памфилова назвала чушью слухи об уходе на пенсию

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова прокомментировала слухи об уходе на пенсию в 2024 году.

Глава Центризбиркома опровергла распространяемые в Сети слухи.

«Чушь полная. Не дождутся», - сказала председатель ЦИК в беседе с РИА Новости.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Памфилова уйдет с поста после президентских выборов и единого дня голосования 2024 года.