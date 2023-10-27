Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Ли Кэцяна
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования премьеру Государственного совета КНР Ли Цяну в связи со смертью его предшественника Ли Кэцяна.
"Уважаемый господин Ли Цян, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна", - говорится в телеграмме.
Глава российского кабмина отметил "большой личный вклад Ли Кэцяна в укрепление российско-китайских отношений".
"Многие годы, возглавляя с китайской стороны механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, Ли Кэцян способствовал реализации важных совместных проектов в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах", - указал Мишустин.
Он подчеркнул, что в России бывшего премьера госсовета КНР "всегда будут помнить как большого друга страны".
"Прошу вас, уважаемый господин Ли Цян, передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Ли Кэцяна", - подытожил российский премьер.