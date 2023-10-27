Захарова назвала Великобританию глубоко расистской страной

Великобритания является глубоко расистской страной. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

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Таким образом она прокомментировала доклад аналитиков ООН, касающийся положения лиц африканского происхождения в Соединенном королевстве. Документ опубликован на сайте Совета международной организации по правам человека.

Согласно отчету, в Великобритании существует «системный расизм». Более того, в государстве неоднократно были зафиксированы случаи дискриминации представителей тех или иных рас.

«Британия — глубоко расистское государство. <...> Глубоко человеконенавистническое высокомерное островное государство, которое так и не осудило собственный колониализм, которым правит семья, известная давней симпатией к различным шовинистическим движениям вплоть до нацизма», — указала Захарова.