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Захарова высказалась о расизме в Великобритании

Доклад экспертов ООН о положении лиц африканского происхождения в Великобритании говорит о том, что страна является глубоко расистским государством, не осудившим собственный колониализм. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала Великобританию глубоко расистским государством
© globallookpress.com

Она отметила, что в докладе говорится о существующем в Великобритании «системном расизме», а также множественных случаях дискриминации на расовой почве.

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«Британия — глубоко расистское государство. Глубоко человеконенавистническое высокомерное островное государство, которое так и не осудило собственный колониализм, которым правит семья, известная давней симпатией к различным шовинистическим движениям вплоть до нацизма», — написала Захарова.

Она добавила, что институциональный расизм в стране закрепился во всех сферах, в том числе в образовании, здравоохранении, шоу-бизнесе, экономике, трудовой практике и даже в правосудии.

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