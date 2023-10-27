Захарова назвала Великобританию глубоко расистским государством

Доклад экспертов ООН о положении лиц африканского происхождения в Великобритании говорит о том, что страна является глубоко расистским государством, не осудившим собственный колониализм. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в докладе говорится о существующем в Великобритании «системном расизме», а также множественных случаях дискриминации на расовой почве.

«Британия — глубоко расистское государство. Глубоко человеконенавистническое высокомерное островное государство, которое так и не осудило собственный колониализм, которым правит семья, известная давней симпатией к различным шовинистическим движениям вплоть до нацизма», — написала Захарова.