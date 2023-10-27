ХАМАС относится к запросу России об освобождении заложников из числа российских граждан из сектора Газа «более положительно и внимательно», чем к другим, заявил член политбюро движения ХАМАС, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук.

«К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией», — цитирует его РИА Новости. - сказал Абу Марзук.

Он добавил, что в ХАМАС при этом в любом случае рассматривают заложников в первую очередь как израильтян, а не представителей тех стран, откуда они прибыли.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают важным поддержание контактов со всеми сторонами палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

Российская сторона 26 октября обсудила в Москве с представителями ХАМАС освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.