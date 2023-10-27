ХАМАС обсудил в Москве будущее Палестины

ХАМАС обсудило в Москве будущее Палестины , отличное от мнения США по этому вопросу. Об этом рассказал член политбюро движения, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук, передает РИА Новости .

«Мы приехали в Москву по приглашению МИД России . (...) Мы провели встречи в министерстве иностранных дел, обсудили все, что касается палестинской проблемы, как вместе определим будущее для всего региона и человечества, отличное от того будущего, которое рисуют США», — сказал он.

По его словам, приглашение нанести визит в Россию во время нынешнего конфликта стало посланием всему миру, что Россия считает движение ХАМАС не террористическим, а освободительным, отстаивает интересы своего народа. Эту войну начал Запад, а Израиль создал все условия для этой войны своими действиями в отношении Иерусалима, на Западном берегу Иордана, блокадой Газы и отношением к палестинским узникам, подытожил член политбюро.