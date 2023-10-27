Пушилин: украинский никогда не станет вторым официальным языком в ДНР

Украинский язык ни в коем случае не будет признан вторым официальным языком на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в ходе встречи с журналистами и общественными деятелями в Москве заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Я со своей позиции не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного и еще какого-то <...> на территории Донецкой народной республики», — указал руководитель региональной администрации.

24 октября ректор Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко Владимир Бугров сообщил о закрытии образовательных программ по изучению русского и белорусского языков. Кроме того, в интервью для агентства «Украинские новости» он призвал отказаться от изучения русского языка и литературы в школах.

По словам Бугрова, произведения российских классиков можно сравнить с вирусами. В связи с этим читать их стоит только «под наблюдением преподавателей», подчеркнул ректор.