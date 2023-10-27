В Госдуме призвали возвести многодетность в культ среди россиян

В России нужно ужесточать законодательство по борьбе с незаконными абортами, а многодетную семью следует считать успешной. Об этом заявила член Комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова на круглом столе «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты».

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«Культ многодетности должен быть в Российской Федерации, мы должны приветствовать многодетную семью, как успешную семью, женщины должны рожать в браке», – заметила Власова.

Она рассказала, что депутаты рассматривают возможность внести изменения в федеральный закон и сократить срок прерывания беременности с 12 до восьми недель, а прерывание беременности по социальным показателям с 22 до 12 недель.

«Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке до восьми недель включительно, после проведения узи и демонстрации сердцебиение плода <…>Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится при сроке до 12 недель», – зачитала Власова предлагаемые депутатами изменения.