ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 78%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 16 по 22 октября, за последнюю неделю повысился на 0,7 п.п. и составляет 78,6%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).