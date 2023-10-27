Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Газе

В Кремле заявили, что в секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, отвечая на вопрос о том, можно ли проводить параллели между блокадой Ленинграда и тем, что сейчас происходит в секторе Газа.