Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Газе

Песков: Гуманитарная катастрофа в Газе - предмет самой глубокой озабоченности всех стран
В Кремле заявили, что в секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, отвечая на вопрос о том, можно ли проводить параллели между блокадой Ленинграда и тем, что сейчас происходит в секторе Газа.
Представитель Кремля также подчеркнул, что эта ситуация "является предметом внимания и глубокой озабоченности всех стран".
Песков напомнил, что Россия занимает в отношении терроризма непримиримую позицию.
"Терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать. Это соответствует нашей последовательной позиции", - сказал он.