Песков заявил об отсутствии у делегации ХАМАС "кремлевской программы" в Москве
Никаких контактов делегации ХАМАС в Москве с Кремлем не будет, как и никакой "кремлевской программы" у них нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае никакой "кремлевской программы" нет у этих представителей, никаких контактов у них с Кремлем нет", - сказал Песков в ответ на вопрос о реакции Израиля относительно визита представителей ХАМАС в Москву.
Журналисты уточнили, не испытывает ли Москва опасений относительно того, что возмущение Израиля вызывает сам факт такого визита даже при условии отсутствия контактов делегации ХАМАС с Кремлем. На это Песков ответил: "В данном случае мне нечего добавить".