Южнокорейская сторона довела до России информацию о том, что в случае передачи российских военных технологий КНДР Республика Корея примет ответные меры. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин в ходе парламентской проверки.

По информации агентства Yonhap, глава МИД ответил положительно на вопрос о том, информировала ли Южная Корея Россию о том, что Сеул "не станет закрывать глаза на передачу ракетных технологий" Пхеньяну и отреагирует. Министр не стал раскрывать подробности.

Помимо этого, у министра спросили о содержании информации, которую Россия передала Южной Корее после саммита РФ и КНДР на космодроме Восточный.

"Был диалог о различных способах укрепления дружбы и отношений между [КНДР и РФ]. Предметной информации о военном сотрудничестве не было", - рассказал Пак Чин.

Он также не стал говорить о доказательствах утверждений о передаче оружия из КНДР в РФ, объяснив, что этот вопрос относится к разведывательной информации.

"Мы внимательно следим [за ситуацией] по различным источникам, проводим самостоятельный анализ того, как складывается ситуация", - добавил Пак Чин.

В сентябре в ходе выступления в ООН президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что его страна посчитает "прямой провокацией" и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. Пак Чин не исключал введения санкций в случае возобновления сотрудничества между РФ и КНДР в военной сфере. Официальные лица Южной Кореи публично утверждали, что такое взаимодействие между Москвой и Пхеньяном "будет иметь последствия".