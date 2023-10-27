В Крыму сравнили покушение на Царева с убийством Дугиной и Татарского

«Я думаю, здесь нет смысла искать другой след, кроме украинского, — считает сенатор. — Это методы террора, покушений на убийства, которые вышли далеко за пределы Украины. Надо вспомнить и Дугину, и Татарского, и Прилепина. Вот выбрали новым объектом Царева».