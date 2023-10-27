Лавров: РФ настроена на активную работу в формате каспийской "пятерки"

Лавров: РФ настроена на активную созидательную работу в формате каспийской "пятерки"
Москва настроена на активную созидательную работу в формате каспийской "пятерки" (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения) с целью упрочения позиций региона в качестве зоны плодотворного международного сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на первом заседании межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству.
"Россия настроена на активную созидательную работу в формате каспийской "пятерки" в интересах упрочения позиций этого региона как зоны мира, согласия, добрососедства и плодотворного международного сотрудничества", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Лавров указал, что совместная работа прикаспийских стран является "важным фактором в деле обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития на всем пространстве Евразии".
"Наша работа заключается в том, чтобы посмотреть, как можно повысить эффективность усилий в целях реализации многогранных российских интересов на Каспии, как обеспечить содействие дальнейшему раскрытию потенциала региона и в торгово-экономической, транзитной, научной, гуманитарной, других сферах и, конечно же, в деле сохранения очень хрупкой экологии водоема", - констатировал министр.
В этой связи глава МИД РФ также отметил, что международный транспортный коридор Север - Юг находится у российского руководства "на приоритетном контроле".
"Все эти направления требуют плотного взаимодействия с прибрежными государствами, гармонизации интересов, совместных действий в решении каспийских проблем", - добавил он.
Тем более что, продолжил Лавров, согласно Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, только страны "пятерки" "обладают исключительной компетенцией в вопросах, касающихся этого уникального водоема".
Кроме того, министр подчеркнул, что прикаспийские страны в работе опираются на "солидную международно-правовую базу".
"В силу вступили девять пятисторонних договоров в различных сферах - от экологии и экономики до предупреждений и ликвидаций чрезвычайных ситуаций. Еще семь документов были подписаны всеми прибрежными странами и сейчас проходят внутригосударственные процедуры. Ну и еще десять проектов, относящихся к различным направлениям взаимодействия, находятся в стадии переговоров и разработки", - заключил Лавров.