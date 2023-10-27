Лавров: РФ настроена на активную работу в формате каспийской "пятерки"

"В силу вступили девять пятисторонних договоров в различных сферах - от экологии и экономики до предупреждений и ликвидаций чрезвычайных ситуаций. Еще семь документов были подписаны всеми прибрежными странами и сейчас проходят внутригосударственные процедуры. Ну и еще десять проектов, относящихся к различным направлениям взаимодействия, находятся в стадии переговоров и разработки", - заключил Лавров.