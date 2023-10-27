Джабаров: Я не верю американцам
Тренировка стратегических сил сдерживания, проведенная Россией, произвела большое впечатление на США. На это 27 октября в пресс-центре «Парламентской газеты» указал первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя предложения Вашингтона по возобновления диалога по контролю над вооружениями.
Ранее в МИД сообщили, что на этой неделе Россия получила предложение от США продолжить диалог о контроле над вооружениями и стратегической стабильности. При этом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что возвращение к диалогу невозможно без изменения антироссийского курса со стороны Америки.
«Я не верю американцам. Опыт последних десятилетий показывает, что они постоянно пытаются в контактах с Россией обмануть. Они заявляют неплохие идеи, благие пожелание, а потом все оказывается все в целях получения преимущества над нами», — сказал Джабаров.
Как только США увидели, что Россия успешно применяет «гиперзвук», что их обогнали на несколько лет, они стали говорить о необходимости нового договора, подчеркнул сенатор. По его мнению истинная цель Вашингтона — выиграть время, чтобы догнать Москву.
Диалог следует начинать не с бумажек, непонятного содержания, а с налаживания отношений, уверен он. «Пусть сделают конкретные шаги, пока этого не наблюдается. Во-первых, есть огромный пакет санкций, которые постоянно штампуют. Есть масса ограничений, например закрытое небо, визы, консульства, выдворение наших служб», — заключил Джабаров.
Напомним, 25 октября под руководством Президента России Владимира Путина прошла тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. Задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме, сообщили в Кремле.