Джабаров: Я не верю американцам

Тренировка стратегических сил сдерживания, проведенная Россией, произвела большое впечатление на США. На это 27 октября в пресс-центре «Парламентской газеты» указал первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя предложения Вашингтона по возобновления диалога по контролю над вооружениями.

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Ранее в МИД сообщили, что на этой неделе Россия получила предложение от США продолжить диалог о контроле над вооружениями и стратегической стабильности. При этом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что возвращение к диалогу невозможно без изменения антироссийского курса со стороны Америки.

«Я не верю американцам. Опыт последних десятилетий показывает, что они постоянно пытаются в контактах с Россией обмануть. Они заявляют неплохие идеи, благие пожелание, а потом все оказывается все в целях получения преимущества над нами», — сказал Джабаров.

Как только США увидели, что Россия успешно применяет «гиперзвук», что их обогнали на несколько лет, они стали говорить о необходимости нового договора, подчеркнул сенатор. По его мнению истинная цель Вашингтона — выиграть время, чтобы догнать Москву.