Замглавы МИД Ирана встретился в Москве с членом политбюро делегации ХАМАС
Заместитель главы МИД Ирана Али Бакери Кяни встретился в Москве с замглавы политбюро движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Ирана, они обсудили ситуацию в секторе Газа.
«В ходе этой встречи, которая прошла в присутствии посла нашей страны на территории посольства Ирана в Москве, обсуждалась ситуация в Газе, а также развитие ситуации в Палестине», — отмечается в заявлении.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина не запланировано контактов с делегацией ХАМАС.
Российская сторона обсудила в Москве с представителями ХАМАС освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.