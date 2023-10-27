"Я уважаю всех глав государств и правительств, сидящих за нашим столом, у них есть у каждого свой суверенитет. И мы, конечно же, не можем запретить ни одному из них встречаться с тем или иным иностранным лидером. Но я ожидаю, что, исходя из соображений лояльности, они будут проводить общую координацию и координировать свои действия после. Что же касается отношений с Россией в нынешней ситуации, то такие двусторонние контакты нельзя использовать для обсуждения конкретных вопросов, которые сами по себе могут ослабить единство среди нас", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.