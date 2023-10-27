Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с критикой президента Венгрии Виктора Орбана за его встречу с президентом России Владимиром Путиным в Китае. По его мнению, такие "несогласованные" с партнерами по ЕС действия ослабляют внешнеполитическую позицию европейцев.
"Я уважаю всех глав государств и правительств, сидящих за нашим столом, у них есть у каждого свой суверенитет. И мы, конечно же, не можем запретить ни одному из них встречаться с тем или иным иностранным лидером. Но я ожидаю, что, исходя из соображений лояльности, они будут проводить общую координацию и координировать свои действия после. Что же касается отношений с Россией в нынешней ситуации, то такие двусторонние контакты нельзя использовать для обсуждения конкретных вопросов, которые сами по себе могут ослабить единство среди нас", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Комментируя озвученное Орбаном несколько дней назад сравнение нынешнего руководства ЕС и руководства СССР, французский лидер подчеркнул, что Будапешт добровольно вступил в ЕС.
"Но их суверенный выбор предполагает и ограничения, поскольку мы все решили делегировать часть нашего суверенитета Европе", - сказал он, добавив, что осуждает "заблуждения" относительно параллелей между ЕС и СССР.
"Я не могу читать морали кому-то из премьер-министров, особенно в случае с Орбаном, я не буду давать оценку его поступкам. Я лишь считаю, что это могло бы быть полезно, если бы он сделал все в подходящий момент, и лишь хочу сказать, что это не должно нас ослаблять", - сказал президент.
В конечном счете Макрон констатировал, что "любые аргументы законны" и у Венгрии и Словакии, где премьер-министр Роберт Фицо также выступил против военной поддержки Киева, есть свои "чувствительные моменты", из-за которых они "не поддерживают общую линию по Украине". Французский лидер заявил, что эти "чувствительные моменты" следует учитывать для сохранения единства внутри ЕС на долгосрочную перспективу.
Ранее Венгрия отклонила поправки в бюджет ЕС, касающиеся помощи Украине, потому что руководство республики считает такое предложение несостоятельным. Орбан отметил, что в действительности изменения в бюджет ЕС, разработанные Еврокомиссией, предполагают гораздо большее увеличение расходов, чем предполагалось ранее. По мнению премьера Венгрии, ЕС необходимо разработать новую стратегию в отношении Украины, а уже потом определить, какое для нее требуется финансирование.
Президент России Владимир Путин 17 октября на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине провел встречу с премьером Венгрии. Они обсудили "венгерско-российское сотрудничество в области газа, нефти и атомной энергетики", сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши. При этом Орбан на встрече также выступал за необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Украине.