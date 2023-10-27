Медведев: Запад устал от Украины и переключился на Израиль
Страны Запада сильно устали от Украины и с упоением взялись за поддержку Израиля. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Запад сильно устал от Украины. И с упоением взялся за поддержку Израиля. Вот даже новый спикер палаты представителей США Майкл Джексон (пардон, Майк Джонсон, хотя какая разница) первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву», — написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ предположил, что следует вернуться к процессу ближневосточного урегулирования и «попытаться, наконец выполнить Резолюцию Совбеза ООН» или даже первоначальный План по разделу Палестины, принятый 29 ноября 1947 года. Однако Медведев добавил, что это «вопросы, конечно, риторические».
7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов и захватив заложников. Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны и начале операции в секторе Газа, начав бомбардировки, в том числе и по гражданским объектам на территории сектора.