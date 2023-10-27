Путин отметил вклад Музея МХАТ в развитие традиций культуры России

Путин отметил значимый вклад Музея МХАТ в развитие традиций культуры России
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Музея Московского художественного академического театра со 100-летием, отметив их значимый вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Глубоко символично, что вы отмечаете свой юбилей в год 125-летия Московского художественного театра. Ваша востребованная исследовательская, просветительская деятельность, организация интересных, содержательных экскурсий, лекций и выставок - значимый вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры", - говорится в послании главы государства.
Путин подчеркнул, что благодаря профессионализму и истинному подвижничеству многих поколений работников музея в его стенах бережно хранятся бесценные свидетельства богатой истории театра: уникальные документы, рассказывающие о жизни и творчестве основателей МХТ - В. И. Немировича-Данченко и К. С. Станиславского, книги, фотографии, письма, личные вещи других выдающихся мхатовцев - режиссеров, актеров, художников и драматургов.
"Отрадно, что нынешний коллектив с искренним энтузиазмом продолжает дело своих предшественников", - добавил президент.
Он также пожелал коллективу успехов и всего наилучшего.
Об истории театра
Художественный театр открылся 26 октября 1898 года спектаклем "Царь Федор Иоаннович". Тогда он назывался Художественно-общедоступный театр, с 1901 года - Московский художественный театр, с 1919 года - Московский художественный академический театр, с 1932 года - Московский художественный академический театр СССР им. М. Горького. В 1987 году коллектив разделился на два театра: Московский художественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького и Московский художественный академический театр им. А. П. Чехова (потом МХТ им. А. П. Чехова).