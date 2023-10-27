Путин отметил вклад Музея МХАТ в развитие традиций культуры России

"Глубоко символично, что вы отмечаете свой юбилей в год 125-летия Московского художественного театра. Ваша востребованная исследовательская, просветительская деятельность, организация интересных, содержательных экскурсий, лекций и выставок - значимый вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры", - говорится в послании главы государства.

Путин подчеркнул, что благодаря профессионализму и истинному подвижничеству многих поколений работников музея в его стенах бережно хранятся бесценные свидетельства богатой истории театра: уникальные документы, рассказывающие о жизни и творчестве основателей МХТ - В. И. Немировича-Данченко и К. С. Станиславского, книги, фотографии, письма, личные вещи других выдающихся мхатовцев - режиссеров, актеров, художников и драматургов.

Об истории театра

Художественный театр открылся 26 октября 1898 года спектаклем "Царь Федор Иоаннович". Тогда он назывался Художественно-общедоступный театр, с 1901 года - Московский художественный театр, с 1919 года - Московский художественный академический театр, с 1932 года - Московский художественный академический театр СССР им. М. Горького. В 1987 году коллектив разделился на два театра: Московский художественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького и Московский художественный академический театр им. А. П. Чехова (потом МХТ им. А. П. Чехова).