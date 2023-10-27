Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что наземная операция Израиля на территории сектора Газа состоится и будет иметь «самые тяжкие кровавые последствия». Об этом политик написал в Telegram.

Как отметил Медведев, Израиль откладывает начало наземной операции в основном под давлением со стороны Соединённых Штатов, а также из опасения вызвать гнев мирового сообщества.

«Но не стоит обольщаться. Операция состоится, и с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Молох всегда требует всё новых и новых жертв», — говорится в сообщении.