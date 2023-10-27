Посол Норвегии вызван в МИД РФ

МИД России вызвал посла Норвегии Роберта Квиле в связи с попыткой срыва в Киркенесе мероприятия по чествованию памяти советских воинов.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Послу было указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний.