В МИД прокомментировали высказывания главы ЕК об экономике Европы
На экономику Европы в последние годы влияют многочисленные негативные факторы, отметила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила о правильности выбранного ЕС курса на сворачивание сотрудничества с Россией.
По словам Захаровой, экономические индикаторы свидетельствуют о том, что слова председателя ЕК не соответствуют действительности.
В частности, уточнила дипломат, в Европе в настоящее время наблюдаются «усугубляющийся энергокризис, рост инфляции, неоднократное повышение ключевой ставки, сокращение реальных доходов населения и потребительского спроса».
Кроме того, пояснила представитель МИД, эксперты фиксируют рост затрат на энергоносители в странах ЕС, падение производства автомашин, проблемы в фармацевтической промышленности.
Введение масштабных антироссийских санкций, осуществленное под давлением США, привело к тому, что Брюссель чем дальше, тем сильнее попадает в экономическую зависимость от Вашингтона, резюмировала Захарова.