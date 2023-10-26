В МИД прокомментировали высказывания главы ЕК об экономике Европы

На экономику Европы в последние годы влияют многочисленные негативные факторы, отметила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила о правильности выбранного ЕС курса на сворачивание сотрудничества с Россией.

По словам Захаровой, экономические индикаторы свидетельствуют о том, что слова председателя ЕК не соответствуют действительности.

В частности, уточнила дипломат, в Европе в настоящее время наблюдаются «усугубляющийся энергокризис, рост инфляции, неоднократное повышение ключевой ставки, сокращение реальных доходов населения и потребительского спроса».

Кроме того, пояснила представитель МИД, эксперты фиксируют рост затрат на энергоносители в странах ЕС, падение производства автомашин, проблемы в фармацевтической промышленности.