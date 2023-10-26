Песков рассказал, планируется ли встреча Путина с делегацией ХАМАС

Песков: Путин не планирует встречу в Москве с делегацией ХАМАС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречаться с прибывшей в Москву делегацией палестинского движения ХАМАС.
"Нет. Контакты по линии МИД", - сказал Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.
В министерстве иностранных дел ранее подтвердили, что в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук.
Российская сторона обсудила с ним, в частности, освобождение находящихся в секторе Газа заложников, эвакуацию россиян и других иностранных граждан.