Песков рассказал, планируется ли встреча Путина с делегацией ХАМАС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречаться с прибывшей в Москву делегацией палестинского движения ХАМАС.

© Российская Газета

"Нет. Контакты по линии МИД", - сказал Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

В министерстве иностранных дел ранее подтвердили, что в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук.