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Песков: Путин не планирует встречу в Москве с делегацией ХАМАС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречаться с прибывшей в Москву делегацией палестинского движения ХАМАС.

Песков рассказал, планируется ли встреча Путина с делегацией ХАМАС
© Российская Газета

"Нет. Контакты по линии МИД", - сказал Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

В министерстве иностранных дел ранее подтвердили, что в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук.

В Москву прибыла делегация ХАМАС

Российская сторона обсудила с ним, в частности, освобождение находящихся в секторе Газа заложников, эвакуацию россиян и других иностранных граждан.