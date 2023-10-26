В Кремле оценили отработку массированного ядерного удара

Тренировка российских стратегических сил сдерживания, во время которой был отработан массированный ядерный удар, была плановой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , чьи слова приводит «Интерфакс».

«[Тренировка была] Плановой. Они регулярно проводятся, ежегодно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что под руководством главы государства проходит тренировка, в ходе которой отработают задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на атаку противника. Глава Генштаба Валерий Герасимов заявлял, что в учениях приняли участие ракетные комплексы «Ярс», ракетная подлодка стратегического назначения Северного флота «Тула» с баллистической ракетой «Синева» на борту и два ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.