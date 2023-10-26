Путин утвердил новую российскую климатическую доктрину

Одновременно указом признаётся утратившим силу распоряжение главы государства от 17 декабря 2009 года об утверждении предыдущей версии такой доктрины.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

Ранее в России вступили в силу изменения в свод правил, который регулирует климатологические особенности строительства в регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».