Русская община Кипра обратилась к Путину с призывом выдвинуться на новый срок

Русскоязычная община Кипра составила обращение с призывом к Владимиру Путину выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России 2024 года.

"В нынешний переломный момент истории именно Владимир Путин и только он способен защитить интересы России и ее граждан, обеспечить безопасность нашего государства, сохранить единство нашего многонационального народа перед лицом экзистенциальной угрозы с Запада, поэтому мы призываем его выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок", - говорится в обращении.

"Мы постоянно общаемся с нашими соотечественниками на Кипре, и подавляющее большинство из них убеждены, что альтернативы Путину сегодня нет", - заявил Апраксин в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Это их законное право", - подчеркнул посол РФ, добавив, что документ будет обязательно направлен в Москву.

Глава российской дипмиссии отметил, что обращение общины к президенту Путину "является свидетельством того, что проживающим за рубежом соотечественникам небезразлична судьба России".

По избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов. Путин еще не объявлял, намерен ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах президента РФ.