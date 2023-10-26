Русская община Кипра обратилась к Путину с призывом выдвинуться на новый срок
Русскоязычная община Кипра составила обращение с призывом к Владимиру Путину выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России 2024 года.
Документ единодушно поддержали участники мероприятия по случаю предстоящего Дня народного единства, которое открылось в Российском центре науки и культуры, передает корреспондент ТАСС с места события.
"В нынешний переломный момент истории именно Владимир Путин и только он способен защитить интересы России и ее граждан, обеспечить безопасность нашего государства, сохранить единство нашего многонационального народа перед лицом экзистенциальной угрозы с Запада, поэтому мы призываем его выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок", - говорится в обращении.
Зачитав текст, глава Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Кипра Дмитрий Апраксин передал его послу РФ на Кипре Мурату Зязикову.
"Мы постоянно общаемся с нашими соотечественниками на Кипре, и подавляющее большинство из них убеждены, что альтернативы Путину сегодня нет", - заявил Апраксин в беседе с корреспондентом ТАСС.
"Считаем, что он обязательно должен выдвинуть свою кандидатуру", - добавил глава КСРС.
Русскоязычная община Кипра насчитывает более 100 тыс. человек.
"Это их законное право", - подчеркнул посол РФ, добавив, что документ будет обязательно направлен в Москву.
Глава российской дипмиссии отметил, что обращение общины к президенту Путину "является свидетельством того, что проживающим за рубежом соотечественникам небезразлична судьба России".
По избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов. Путин еще не объявлял, намерен ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах президента РФ.