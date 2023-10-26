В МИД РФ рассказали о переговорах с ХАМАС
В Москве прошли переговоры с делегацией палестинского движения ХАМАС, рассказали в пресс–службе МИД РФ. Об этом пишет РИА «Новости».
В пресс-службе отметили, что в Москву в четверг, 26 октября, прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук.
Стороны обсудили вопрос немедленного освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также эвакуацию россиян и граждан других стран с территории палестинского анклава.
Кроме того, пояснили в МИД, Россия подтвердила неизменность своей позиции в отношении реализации решений международного сообщества о создании суверенного палестинского государства.
Напомним, что противостояние между Палестиной и ХАМАС длится на протяжение десятков лет. Периодически между сторонами вспыхивают военные действия.
Крупные державы выступают за мирное решение конфликта, создание двух государств - Израиля и Палестины.