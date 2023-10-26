Захарова рассказала о грезах Украины об открытии второго фронта против России

Украина активно ищет союзников против России и мечтает вовлечь в военный конфликт регионы Кавказа и Приднестровья. Об опасных фантазиях Киева рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Киев по-прежнему грезит об открытии, как они говорят, второго фронта против России», - цитирует Радио Sputnik дипломата.

Именно так в МИД РФ расценили слова представителя оборонного ведомства Украины Алексея Данилова, призвавшего Кишинев начать боевые действия против Москвы. Ранее, как отметила Захарова, президент Украины Владимир Зеленский призывал Грузию ополчиться на Россию.

Захарова подчеркнула, что подобные фантазии официального Киева чреваты мировым пожаром, и эти идеи лоббирует США, мечтающие, чтобы «мир запылал».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о поступившем от США предложении по контролю над вооружениями.