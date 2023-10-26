В ХАМАС оценили позицию Путина по ситуации на Ближнем Востоке

Члены делегации палестинского движения ХАМАС провели в Москве встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, в ходе которой стороны обсудили палестино-израильскую войну, передает ТАСС со ссылкой на заявление ХАМАС. Отмечается, что движение высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке, а также дипломатические усилия Москвы в этом вопросе. Делегация также призвала международное сообщество обратить внимание на «геноцид, которое совершает израильское правительство».

Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина, а также усилия активной российской дипломатии, — говорится в сообщении.

26 октября представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что делегация ХАМАС во главе с членом политбюро организации Абу Марзуком находится с визитом в Москве. Она пообещала проинформировать о дальнейших контактах с представителями палестинского движения.