Захарова рассказала об ударах ВСУ по Донецку
Украинские войска продолжают наносить удары по населённым пунктам Донбасса, Приазовья, Херсонщины, рассказала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.
В результате обстрелов со стороны ВСУ погибают и получают ранения мирные жители, включая детей, подчеркнула дипломат.
Захарова уточнила, что в период с 22 по 24 октября в Херсонской области погибли три человека, трое получили ранения. В Донецке, добавила она, за два дня погибли 2 человека, четверо ранены.
За 10 месяцев 2023 года, отметила дипломат, на территории ДНР погибли 65 человек, получили ранения и травмы различной тяжести 223 человека.
«Всё это вновь подтверждает, что для преступного киевского режима человеческая жизнь не стоит и ломаного гроша», — констатировала Захарова.