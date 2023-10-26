Захарова рассказала о россиянах, желающих эвакуироваться из Палестины

«На палестинских территориях, в первую очередь, конечно, в секторе Газа, ситуация намного сложнее. На сегодняшний день в наши диппредставительства с просьбой об эвакуации из анклава обратилось около тысячи граждан России и стран СНГ», — рассказала она.

«Будем готовы незамедлительно приступить к эвакуационным мероприятиям после открытия контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом», — заявила она.

Ранее пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации заявила, что в списки на эвакуацию из сектора Газа при помощи России записаны уже более 900 человек, при этом более 500 из них — россияне.