Кадыров заявил об отправке элитного подразделения чеченского ОМОН в зону СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке элитного подразделения чеченского ОМОН в зону СВО.
Об этом он написал в своём Telegram.
«В зону проведения специальной военной операции отправились лучшие сыны чеченского народа — воины элитного подразделения ОМОНа «Ахмат-1» Управления Росгвардии по Чеченской Республике», — указал Кадыров.
Глава региона отметил, что командовать бойцами будет Алихан Шавхалов.
Также Кадыров подчеркнул, что для большинства отправляющихся в зону СВО это далеко не первая отправка на фронт. Бойцы полностью экипированы и имеют на вооружение современное оружие.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в Клещеевке ВСУ лишились более 12 тыс. военнослужащих.