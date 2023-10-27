Посол РФ заявил, что Россия готова укреплять дружбу с любым лидером Аргентины

Россия готова укреплять дружеские отношения с Аргентиной вне зависимости от того, кто одержит победу во втором туре выборов президента южноамериканской страны. Об этом заявил в четверг посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Голосование в первом туре совпало со 138-летием с момента установления дипломатических отношений между Россией и Аргентиной, и много раз на всех уровнях мы напоминали аргентинцам и самим себе, что наши отношения всепогодные, не зависят никогда ни от какой политической конъюнктуры, и, несмотря на разделяющие нас расстояния, мы всегда будем оставаться друзьями <...> Кто бы ни победил в Аргентине, мы хотим, чтобы они знали, что для нас важно сохранить эту дружбу и не просто сохранить, но и укрепить", - сказал он журналистам.

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По словам посла, в России надеются, что выборы помогут Аргентине преодолеть стоящие перед ней проблемы. "Конечно, мы внимательно наблюдали за предвыборной кампанией, но наша традиционная позиция по выборам, где бы они ни проводились, заключается в том, что решение принимается народом той страны, где идет голосование, и мы всегда с уважением относимся к этому выбору", - подчеркнул Феоктистов.

По его мнению, несмотря на то, что кандидаты в президенты Аргентины "по-разному смотрят на свои внешнеполитические приоритеты", при победе любого из них сохранятся возможности для взаимодействия между странами. "Кто бы и что бы ни говорил накануне выборов, всегда должна быть поправка на предвыборную конъюнктуру", - считает дипломат.

Он отметил, что "даже сложная геополитическая атмосфера в полной мере не смогла омрачить" отношения между Россией и Аргентиной. "Несмотря на все сложности, сохраняется высокий уровень интереса к России и в политической области, и в торгово-экономической, и в гуманитарной, и в культурной. И это фундамент для того, чтобы затем выводить эти отношения во всех сферах в рост", - добавил он.