Временного поверенного в делах Армении в России вызвали в российский МИД
Временного поверенного в делах Армении в России вызвали в российский МИД 25 октября. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Её слова приводит ТАСС.
Армянскому дипломату указали на одиозные публикации средств массовой информации Армении в адрес России.
Ранее армянский МИД вручил послу России Сергею Копыркину ноту протеста из-за того, что на российском телевидении прозвучали «неприемлемые высказывания» в отношении руководства республики.