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Временного поверенного в делах Армении в России вызвали в российский МИД

Временного поверенного в делах Армении в России вызвали в российский МИД 25 октября. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Её слова приводит ТАСС.

Армянскому дипломату указали на одиозные публикации средств массовой информации Армении в адрес России.

Пашинян высказался о российских военных базах в Армении

Ранее армянский МИД вручил послу России Сергею Копыркину ноту протеста из-за того, что на российском телевидении прозвучали «неприемлемые высказывания» в отношении руководства республики.