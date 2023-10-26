Захарова уличила миссию ЕС в Армении в сборе разведанных против России
Миссия ЕС в Армении под видом мониторинга занимается сбором разведывательных данных против России, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, представители европейской миссии «плодят отчетность» о России и Иране для Брюсселя.
Армянское руководство предпочло пригласить миссию ЕС, которая под видом мониторинга занимается сбором на самом деле разведывательных данных против России и Ирана, плодит отчетность исключительно для Брюсселя, — сказала дипломат.
Ранее высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что организация может расширить наблюдательную миссию в Армении из-за угроз со стороны Азербайджана. По его словам, представители ЕС «ясно сказали» президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о беспокойствах подрыва целостности Армении.
До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встреч с президентом Азербайджана при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля сформирована «дорожная карта» нормализации отношений Еревана и Баку. Он выразил уверенность, что приверженность сторон данной карте ускорит мирный процесс.
В свою очередь Алиев не исключил, что стороны могут продолжить налаживать отношения без Москвы. Это случится в том случае, если Армения откажется от посредничества России. По его словам, участие других стран в переговорах будет согласовываться с Баку.