Захарова уличила миссию ЕС в Армении в сборе разведанных против России

Миссия ЕС в Армении под видом мониторинга занимается сбором разведывательных данных против России, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, представители европейской миссии «плодят отчетность» о России и Иране для Брюсселя.

© News.ru

Армянское руководство предпочло пригласить миссию ЕС, которая под видом мониторинга занимается сбором на самом деле разведывательных данных против России и Ирана, плодит отчетность исключительно для Брюсселя, — сказала дипломат.

Ранее высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что организация может расширить наблюдательную миссию в Армении из-за угроз со стороны Азербайджана. По его словам, представители ЕС «ясно сказали» президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о беспокойствах подрыва целостности Армении.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встреч с президентом Азербайджана при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля сформирована «дорожная карта» нормализации отношений Еревана и Баку. Он выразил уверенность, что приверженность сторон данной карте ускорит мирный процесс.