Володина возмутили ушедшие с семичасового заседания Госдумы депутаты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые покинули заседание палаты парламента при обсуждении проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку.
В четверг пленарное заседание длилось более семи часов. За это время парламентарии приняли в первом чтении главный финансовый документ страны, а также проекты бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Соцфонда.
В ходе заседания глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила не ставить эти законопроекты на рассмотрение во втором чтении в один день.
Володин предложил во втором чтении не ломать устоявшийся порядок, но попросил главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова и руководителей других профильных комитетов на будущее "разносить" рассмотрение этих вопросов.
"Мы просто более качественно сможем рассмотреть все это. Посмотрите, мы работаем 7 часов 12 минут. Понятно, что может пострадать качество. У нас некоторые не выдержали даже рассмотрение бюджета, разбираться будем на следующей неделе. Все-таки задумайтесь, если депутаты, особенно председатель комитета, не участвуют в рассмотрении бюджета страны, это о чем говорит? Это базовый, самый главный финансовый закон страны, бюджеты фондов", - подчеркнул председатель Госдумы.
По его словам, такая ситуация снижает качество принимаемых решений и наносит вред избирателям.
"У нас много тех, кто работает, но не занимает должности. У нас достаточно людей профессиональных и грамотных. Об этом речь идет. Без обид", - добавил Володин.