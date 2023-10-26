Володина возмутили ушедшие с семичасового заседания Госдумы депутаты

"Мы просто более качественно сможем рассмотреть все это. Посмотрите, мы работаем 7 часов 12 минут. Понятно, что может пострадать качество. У нас некоторые не выдержали даже рассмотрение бюджета, разбираться будем на следующей неделе. Все-таки задумайтесь, если депутаты, особенно председатель комитета, не участвуют в рассмотрении бюджета страны, это о чем говорит? Это базовый, самый главный финансовый закон страны, бюджеты фондов", - подчеркнул председатель Госдумы.