Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов принять у себя переговоры представителей России и Украины, если они пожелают этого.

Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос, готова ли Венгрия выступить посредником и принять у себя переговоры Москвы и Киева, если они возобновятся, Сийярто отметил:

«Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит».

Он добавил, что если Венгрия получит этот запрос, то сразу ответит положительно.

Ранее издание dikGAZETE сообщало, что поведение Владимира Зеленского, который осознаёт потерю поддержки со стороны западных стран, делает невозможным ведение с ним мирных переговоров.