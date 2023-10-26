В МИД России высказались о встрече «копенгагенского формата» по Украине
Встреча «копенгагенского формата» по Украине, которая состоится на Мальте 28-29 октября, контрпродуктивна и не имеет перспектив. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.
«Очевидно, что подобные сходки абсолютно не имеют никакой перспективы, они просто контрпродуктивны», — заявила Захарова.
Ранее МИД Мальты анонсировал международную встречу по Украине, которая будет посвящена «формуле мира», выдвинутой Киевом. Отмечается, что переговоры станут «продолжением июньской встречи в Копенгагене и августовской встречи в Джидде».
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