Захарова обвинила Киев в желании разжечь военные конфликты на Кавказе и в Приднестровье

"В Киеве по-прежнему грезят мечтой об открытии, как они говорят, "второго фронта" против России. Секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны - прим. ТАСС) Украины Алексей Данилов вслед за [президентом Украины Владимиром] Зеленским, недавно призывавшим Грузию начать подобные боевые действия, адресовал аналогичный призыв властям Молдавии. По сути, киевская хунта ведет подстрекательство к разжиганию войны на Кавказе и в Приднестровье", - сказала дипломат.