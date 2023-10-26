В Кремле оценили отказ Словакии продолжать поставки оружия Украине

Нежелание Братиславы продолжать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, не такая большая доля Словакии была в обеспечении Киева вооружениями.

"Поэтому действительно это вряд ли повлияет на весь процесс", - резюмировал Дмитрий Песков, подчеркнув, что главным рулевым в этом процессе являются США.

Представитель Кремля добавил, что чем дольше в Вашингтоне будут продолжать подливать масло в огонь своими действиями, тем дольше все будет продолжаться.

Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с депутатами подтвердил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине.

"Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине - это будет официальная политика моего правительства", - заявил он.

Таким образом политик фактически подтвердил свою позицию, которую неоднократно озвучивал во время предвыборной кампании.

Напомним, на выборах 30 сентября партия Фицо Smer заняла первое место, набрав 23,4 процента голосов.