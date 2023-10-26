Лавров заявил, что Россия не избегает серьезных предложений по Украине

"Мы знаем, что Запад продолжает науськивать киевский режим, чтобы тот продолжал войну. А если уж про переговоры заходит речь, то пусть отменит [президент Украины Владимир] Зеленский декрет, который он подписал год назад, которым он сам себе и всем своим официальным лицам запретил вести переговоры" с РФ, - сказал Лавров.