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Лавров заявил, что Россия не избегает серьезных предложений по Украине

Россия не избегает серьезных предложений, которые могли бы способствовать снижению уровня конфронтации в отношениях с Украиной и Западом, однако таких предложений не поступает, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил, что Россия не избегает серьезных предложений по Украине
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В ходе общения с журналистами в Минске главу российской дипломатии спросили, что необходимо для снижения градуса конфронтации.

"Сейчас на первом плане, наверное, - не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение", - сказал Лавров, подчеркнув, что Москва не уходит от переговоров.

"Мы никогда не избегаем серьезных предложений, просто серьезные предложения не поступают после того, как в апреле 2022 года их сорвали англосаксы. <...> А если уж на поле боя, то на поле боя", - заметил министр.

"Мы знаем, что Запад продолжает науськивать киевский режим, чтобы тот продолжал войну. А если уж про переговоры заходит речь, то пусть отменит [президент Украины Владимир] Зеленский декрет, который он подписал год назад, которым он сам себе и всем своим официальным лицам запретил вести переговоры" с РФ, - сказал Лавров.