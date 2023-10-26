Лавров заявил, что Россия не избегает серьезных предложений по Украине
Россия не избегает серьезных предложений, которые могли бы способствовать снижению уровня конфронтации в отношениях с Украиной и Западом, однако таких предложений не поступает, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В ходе общения с журналистами в Минске главу российской дипломатии спросили, что необходимо для снижения градуса конфронтации.
"Сейчас на первом плане, наверное, - не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение", - сказал Лавров, подчеркнув, что Москва не уходит от переговоров.
"Мы никогда не избегаем серьезных предложений, просто серьезные предложения не поступают после того, как в апреле 2022 года их сорвали англосаксы. <...> А если уж на поле боя, то на поле боя", - заметил министр.
"Мы знаем, что Запад продолжает науськивать киевский режим, чтобы тот продолжал войну. А если уж про переговоры заходит речь, то пусть отменит [президент Украины Владимир] Зеленский декрет, который он подписал год назад, которым он сам себе и всем своим официальным лицам запретил вести переговоры" с РФ, - сказал Лавров.